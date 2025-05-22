Израиль усилит меры безопасности в посольствах после убийства дипломатов

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических представительствах по всему миру после того, как двое сотрудников посольства Израиля были убиты возле еврейского музея в Вашингтоне. Об этом информирует агентство Reuters.
«Ложные обвинения в адрес Израиля приводят к реальным трагедиям, и с этим нужно бороться», — подчеркнул Нетаньяху, отметив, что подобные действия являются проявлением «кровной клеветы» и требуют решительного противодействия.
Напомним, в Вашингтоне двое сотрудников израильского посольства в США стали жертвами стрельбы у Столичного еврейского музея. Согласно данным из средств массовой информации, инцидент произошёл в минувшую среду вечером во время проведения мероприятия в музее. Стало известно, что двое сотрудников посольства, мужчина и женщина, были убиты выстрелами с близкого расстояния.