Израиль усилит меры безопасности в посольствах после убийства дипломатов

Напомним, в Вашингтоне двое сотрудников израильского посольства в США стали жертвами стрельбы у Столичного еврейского музея. Согласно данным из средств массовой информации, инцидент произошёл в минувшую среду вечером во время проведения мероприятия в музее. Стало известно, что двое сотрудников посольства, мужчина и женщина, были убиты выстрелами с близкого расстояния.