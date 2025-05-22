Американский журналист О’Рейли назвал Джо Байдена «зомби»

Бывший глава Белого дома Джо Байден являлся «зомби» и не управлял США, заявил американский журналист Билл О Рейли, слова которого приводит портал NewsNation.
Так телеведущий прокомментировал публикации в СМИ о проблемах с физическим и умственным здоровьем политика во время его президентства.
«Он не принимал решения. Он был зомби. Байден не управлял правительством, он не мог выполнять эту работу», — отметил журналист.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что окружение Байдена якобы знало о его проблемах со здоровьем, но утаивало эту информацию. Глава Белого дома охарактеризовал такие действия подчинённых своего предшественника как госизмену. Трамп призвал к возмездию над ними.
Также сообщалось, что сенатор-республиканец Рон Джонсон объявил о планах инициировать проверку состояния здоровья Байдена в период его пребывания в должности президента.