Американский журналист О’Рейли назвал Джо Байдена «зомби»

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что окружение Байдена якобы знало о его проблемах со здоровьем, но утаивало эту информацию. Глава Белого дома охарактеризовал такие действия подчинённых своего предшественника как госизмену. Трамп призвал к возмездию над ними.