В США назвали место проведения новых переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной может пройти в июне 2025 года в Ватикане, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники.
На встрече также будут присутствовать американский государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Кит Келлог, поделились подробностями авторы публикации.
Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о том, что готов принять российско-украинские переговоры в Ватикане. Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после телефонной беседы с главой российского государства Владимиром Путиным говорил о том, что Святой престол хочет организовать мирные переговоры.