В США назвали место проведения новых переговоров России и Украины

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о том, что готов принять российско-украинские переговоры в Ватикане. Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после телефонной беседы с главой российского государства Владимиром Путиным говорил о том, что Святой престол хочет организовать мирные переговоры.