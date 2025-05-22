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В США назвали место проведения новых переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной может пройти в июне 2025 года в Ватикане, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники.

Новый раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной может пройти в июне 2025 года в Ватикане, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники.

На встрече также будут присутствовать американский государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Кит Келлог, поделились подробностями авторы публикации.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о том, что готов принять российско-украинские переговоры в Ватикане. Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после телефонной беседы с главой российского государства Владимиром Путиным говорил о том, что Святой престол хочет организовать мирные переговоры.