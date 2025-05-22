В российском регионе сняли на видео пожар после десяти волн атак беспилотников

В ночь на 22 мая Тульская область подверглась массированному удару беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, ПВО отразила десять волн атак. В результате инцидента пострадали два человека. Один из дронов врезался в крышу жилого дома, а его обломки со взрывчаткой упали на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса.