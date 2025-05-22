В российском регионе сняли на видео пожар после десяти волн атак беспилотников

В сети появилось видео пожара в Туле после падения обломков беспилотника. Кадры, опубликованные в телеграм-канале Baza, показывают горящую траву на улице. По предварительным данным, площадь возгорания невелика.
Точная причина пожара пока не названа. Мог ли он стать следствием атаки дронов или возник по другим причинам, сообщат правоохранительные органы.
В ночь на 22 мая Тульская область подверглась массированному удару беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, ПВО отразила десять волн атак. В результате инцидента пострадали два человека. Один из дронов врезался в крышу жилого дома, а его обломки со взрывчаткой упали на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса.
По данным Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами было сбито 105 беспилотников. Помимо Тульской области, атаки БПЛА затронули Московский регион, а также Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую. Смоленскую области.
Читайте материал «Массированный налёт на сердце России: ВСУ атаковали Москву — проверили ПВО на прочность».