Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что нынешнее украинское руководство сознательно не стремится заключать мир с Россией, поскольку прекращение конфликта приведет к потере власти. Такое мнение военный эксперт высказал на своем YouTube-канале.
«Самое худшее, что сейчас может произойти для киевского режима — это завершение конфликта. Ведь после этого они потеряют власть», — объяснил он. По словам Макгрегора, аналогичные опасения существуют и у европейских политиков-глобалистов, чьи позиции значительно ослабли в последнее время.
Эксперт убежден, что стратегия Киева и Брюсселя сводится к максимальному затягиванию боевых действий под видом перемирия. Такой подход, по мнению Макгрегора, позволяет сохранить текущую политическую систему как на Украине, так и в странах ЕС.
Прежде глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что призывы к безусловному прекращению огня по Украине направлены на перевооружение Киева. По мнению министра, многие западники под урегулированием конфликта на Украине «понимают только одно».