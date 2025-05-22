«Самое худшее, что сейчас может произойти для киевского режима — это завершение конфликта. Ведь после этого они потеряют власть», — объяснил он. По словам Макгрегора, аналогичные опасения существуют и у европейских политиков-глобалистов, чьи позиции значительно ослабли в последнее время.