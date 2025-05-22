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Рубио заявил, что убийство сотрудников дипмиссии Израиля в США — акт антисемитского насилия

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио в социальных сетях осудил убийство двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио в социальных сетях осудил убийство двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне.

«Был совершен наглый акт трусливого, антисемитского насилия», — заявил Рубио.

По его словам, в настоящий момент полицейские и специальные службы занимаются поиском виновных. Они должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля.

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