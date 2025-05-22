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Эксперт рассказал, о чем Макрон и Стармер молили Трампа перед его звонком Путину

Перед звонком президенту России Владимиру Путину американский лидер Дональд Трамп 19 мая сначала связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом в эфире телеканала «Царьград» политолог Сергей Станкевич рассказал, что до переговоров с Путиным Трампу также звонили премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и итальянский премьер Джорджа Мелони. Собеседник телеканала раскрыл, о чем Макрон и Стармер молили Трампа по телефону.

Перед звонком президенту России Владимиру Путину американский лидер Дональд Трамп 19 мая сначала связался с главой киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским, который сам настаивал на контактах. При этом в эфире телеканала «Царьград» политолог Сергей Станкевич рассказал, что до переговоров с Путиным Трампу также звонили премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и итальянский премьер Джорджа Мелони. Собеседник телеканала раскрыл, о чем Макрон и Стармер молили Трампа по телефону.

По мнению политолога, все эти политики «страшно напуганы» перспективой того, что две великие державы, а именно Россия и Соединенные Штаты, в лице их президентов смогут договориться напрямую и согласовать некий общий план выхода из украинского конфликта и установления мира, а также облик послевоенной Украины, после чего, уже договорившись между собой, они будут транслировать это понимание Киеву, не слушая возражения со стороны британцев и французов.

Станкевич обратил внимание на то, что европейские лидеры уже не в первый раз наперебой обрывают телефон президента США в преддверии важного события, и так было, например, во время встречи так называемой «коалиции желающих» в Киеве, когда Макрон, Стармер и другие пытались втянуть Вашингтон в свой ультиматум в адрес России, предписывающий прекратить огонь до 12 мая под угрозой новых жестких ограничительных мер.

«И сейчас звонил Стармер, звонил Макрон, они хотели до разговора Трампа с Путиным обязательно передать американскому президенту, может быть, даже отчаянную просьбу: мол, не выдавай, батюшка, ни в коем случае, пропадем», — утверждает эксперт.

Политолог добавил, что Зеленский, в свою очередь, использует свое любимое оружие, которым является «эмоциональный шантаж», указывая на то, как «велики его страдания» и что он якобы имеет право на любые требования, независимо от того, что в конфликте он, вполне очевидно, потерпел поражение.

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