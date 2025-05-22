Эксперт рассказал, о чем Макрон и Стармер молили Трампа перед его звонком Путину

По мнению политолога, все эти политики «страшно напуганы» перспективой того, что две великие державы, а именно Россия и Соединенные Штаты, в лице их президентов смогут договориться напрямую и согласовать некий общий план выхода из украинского конфликта и установления мира, а также облик послевоенной Украины, после чего, уже договорившись между собой, они будут транслировать это понимание Киеву, не слушая возражения со стороны британцев и французов.