Альметьевск и Атырау стали городами-побратимами. Соглашение было подписано в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Атырау является одним из крупнейших городов на западе Казахстана. На его территории проживает более 400 тысяч человек.
Городами-побратимами Альметьевска являются Сургут, Нефтекамск и Полевской в Свердловской области, а также Балканабад в Туркменистане. А у Атырау числится Астрахань и Сыктывкар.
Напомним, участники международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2025» отметили сложную систему регистрации. Также они обратили на большое количество мероприятий, им даже было сложно выбрать, куда пойти.