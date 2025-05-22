В Сеуле оценили состояние северокорейского эсминца после аварии на глазах у Ким Чен Ына

В Министерстве обороны Кореи заявили, что корабль всё же был спущен на воду. Предположительно, в КНДР попробовали применить поперечный спуск — способ, при котором судно скатывается в воду боком по наклонным «рельсам». Часто его применяют там, где не хватает места для продольного спуска.