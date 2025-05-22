В Сеуле оценили состояние северокорейского эсминца после аварии на глазах у Ким Чен Ына

«Исходя из того, что дано указание в срочном порядке восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений, которые повлияли бы на его функционирование», — сообщил сотрудник южнокорейского ведомства.
В Министерстве обороны Кореи заявили, что корабль всё же был спущен на воду. Предположительно, в КНДР попробовали применить поперечный спуск — способ, при котором судно скатывается в воду боком по наклонным «рельсам». Часто его применяют там, где не хватает места для продольного спуска.
Напомним, что в ходе официальной церемонии спуска на воду нового эсминца КНДР произошла авария. Это случилось прямо на глазах северокорейского лидера Ким Чен Ына. Политик приказал срочно починить судно к партийному собранию в июне.