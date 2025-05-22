Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана

О том, что Израиль планирует не единичный удар по Ирану, а масштабную военную операцию, которая продлится как минимум неделю, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Axios. Администрация Трампа опасается, что Нетаньяху может принять решение без консультаций с Белым домом, отмечается в публикации.