Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана

По словам собеседника портала, израильские военные полагают, что возможность нанести эффективный удар скоро исчезнет. Если переговоры между Ираном и США не дадут результатов, Израиль будет вынужден действовать оперативно. Как пояснил источник Axios, Биньямин Нетаньяху ожидает провала переговоров и полагает, что Трамп, разочарованный результатами, будет готов поддержать его действия.
Собеседник американского портала рассказал, что в последние дни значительно увеличилась интенсивность военных учений, и американские военные видят, что «Израиль готовится».
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники в американском правительстве, сообщал о наличии у США разведданных, указывающих на подготовку Израилем удара по Ирану.
23 мая в Риме планируется проведение пятого раунда переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе. Предыдущая встреча делегаций прошла 11 мая в Омане. Тогда глава иранского дипломатического ведомства заявлял о готовности к некоторым уступкам и о достижении договоренности между сторонами о продолжении диалога.
По данным Axios, в ходе четвертого раунда переговоров представитель американской стороны Стив Уиткофф передал документ с ключевыми требованиями администрации США по иранской ядерной программе, включая условия мониторинга и контроля.
На прошлой неделе Дональд Трамп призвал Тегеран быстро дать ответ на американские предложения по ядерной сделке.