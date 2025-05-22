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Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана

Если переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе зайдут в тупик, Израиль готов нанести оперативный удар по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам собеседника портала, израильские военные полагают, что возможность нанести эффективный удар скоро исчезнет. Если переговоры между Ираном и США не дадут результатов, Израиль будет вынужден действовать оперативно. Как пояснил источник Axios, Биньямин Нетаньяху ожидает провала переговоров и полагает, что Трамп, разочарованный результатами, будет готов поддержать его действия.

Собеседник американского портала рассказал, что в последние дни значительно увеличилась интенсивность военных учений, и американские военные видят, что «Израиль готовится».

О том, что Израиль планирует не единичный удар по Ирану, а масштабную военную операцию, которая продлится как минимум неделю, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Axios. Администрация Трампа опасается, что Нетаньяху может принять решение без консультаций с Белым домом, отмечается в публикации.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники в американском правительстве, сообщал о наличии у США разведданных, указывающих на подготовку Израилем удара по Ирану.

23 мая в Риме планируется проведение пятого раунда переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе. Предыдущая встреча делегаций прошла 11 мая в Омане. Тогда глава иранского дипломатического ведомства заявлял о готовности к некоторым уступкам и о достижении договоренности между сторонами о продолжении диалога.

По данным Axios, в ходе четвертого раунда переговоров представитель американской стороны Стив Уиткофф передал документ с ключевыми требованиями администрации США по иранской ядерной программе, включая условия мониторинга и контроля.

На прошлой неделе Дональд Трамп призвал Тегеран быстро дать ответ на американские предложения по ядерной сделке.