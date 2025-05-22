Ки Чен Ын назвал виновников неудачного спуска на воду нового северокорейского эсминца

Второй эсминец ВМС Корейской Народно-Демократической Республики был поврежден в результате неудачного спуска на воду во время церемонии, на которой присутствовал Ким Чен Ын. Как сообщили государственные СМИ в четверг, второй эсминец ВМС Северной Кореи был поврежден в результате неудачного спуска на воду на этой неделе, что вызвало крайнее недовольство лидера КНДР Ким Чен Ына, который настаивает на модернизации военно-морских сил страны.
В Северной Корее, отмечает Associated Press, не принято признавать неудачи, связанные с военной сферой, но наблюдатели говорят, что раскрытие информации о неудачном запуске корабля говорит о том, что Ким Чен Ын серьезно относится к своей программе развития военно-морского флота и уверен в конечном достижении ее целей.
По данным Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК), во время церемонии спуска на воду в северо-восточном порту Чхонджин в среду, недавно построенный эсминец водоизмещением 5000 тонн потерял равновесие и получил пробоины в нижней части после того, как транспортная люлька на кормовой части соскользнула первой и застряла.
ЦТАК не сообщило подробностей о том, что вызвало проблему, серьезности ущерба и пострадал ли кто-либо.
По данным ЦТАК Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, обвинил военных чиновников, ученых и операторов верфей в «серьезном несчастном случае и преступном деянии, вызванном абсолютной беспечностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом». Ким Чен Ын призвал провести собрание правящей Трудовой партии Кореи, намеченное на конец июня, чтобы обсудить их «безответственные ошибки».".
«Причина, по которой Северная Корея раскрыла этот инцидент, заключается в том, что она хочет показать, что ускоряет модернизацию своих военно-морских сил и выражает уверенность в том, что в конечном итоге сможет построить “более мощный военно-морской флот”, — комментирует Мун Гын Сик, эксперт по военно-морским силам, который преподает в Сеульском университете Ханьян.
Эксперт предполагает, что инцидент, вероятно, произошел из-за того, что северокорейские рабочие еще не знакомы с таким большим военным кораблем, и были вынуждены в спешке спустить его на воду.
Поврежденное судно, вероятно, принадлежало к тому же классу, что и первый эсминец страны, представленный 25 апреля, который эксперты оценили как самый большой и совершенный военный корабль КНДР на сегодняшний день. Ким Чен Ын назвал первое судно «Чхве Хен» (названо в честь знаменитого корейского партизана времен японского колониального периода), — важным активом для достижения своей цели по расширению радиуса действия вооруженных сил и возможностей нанесения ядерных ударов.
Государственные СМИ описали этот корабль как предназначенный для управления различными системами вооружения, включая противовоздушное и противокорабельное оружие, а также баллистические и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Ким Чен Ын отмечал, что корабль должен был вступить в боевую службу в начале следующего года, и позже руководил испытательными пусками ракет с военного корабля.
Ли Сон Чжун, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, заявил в четверг, что поврежденное судно, вероятно, было оснащено аналогичными системами и остается перевернутым в море.
Сообщение Пхеньяна появилось после того, как недавние коммерческие спутниковые снимки показали, что КНДР строит свой второй эсминец на верфи в Чхонджине.
Веб-сайт Beyond Parallel, управляемый аналитическим центром Центра стратегических и международных исследований, сообщил, что спутниковые снимки верфи Hambuk в Чхонджине, сделанные 12 мая, показали, что на стадии строительства находится второе судно класса эсминцев с управляемыми ракетами «Чхве Хен».
На прошлой неделе сайт «38 North», посвященный Северной Корее, опубликовал сообщение о том, что эсминец, построенный на верфи «Чхонджин», готовится к спуску на воду боком от причала — метод, который редко используется в Северной Корее. В сообщении говорится, что предыдущий эсминец, спущенный на воду на западной верфи Нампо, напротив, использовал плавучий сухой док.
Хотя военно-морские силы Северной Кореи считаются уступающими южнокорейским, аналитики по-прежнему рассматривают эсминец как серьезную угрозу безопасности, поскольку он может усилить наступательный и оборонительный потенциал страны, констатирует Associated Press.
Ким Чен Ын назвал наращивание вооружений ответом на угрозы со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в Азии, которые расширяют совместные военные учения на фоне растущей напряженности вокруг ядерной программы Пхеньяна. Он говорит, что приобретение атомной подводной лодки стало бы его следующим важным шагом в укреплении военно-морского флота.
По данным южнокорейских военных, через несколько часов после публикации отчета о поврежденном эсминце Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет из района, расположенного недалеко от северо-восточного города Сондок. Запуски стали продолжением серии испытаний оружия, проводимых Северной Кореей в последние годы. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи не сразу сообщил, как далеко пролетели ракеты, отметив, что данные о пусках анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.