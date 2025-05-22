Ки Чен Ын назвал виновников неудачного спуска на воду нового северокорейского эсминца

Второй эсминец ВМС Корейской Народно-Демократической Республики был поврежден в результате неудачного спуска на воду во время церемонии, на которой присутствовал Ким Чен Ын. Как сообщили государственные СМИ в четверг, второй эсминец ВМС Северной Кореи был поврежден в результате неудачного спуска на воду на этой неделе, что вызвало крайнее недовольство лидера КНДР Ким Чен Ына, который настаивает на модернизации военно-морских сил страны.