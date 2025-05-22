Сенатор Грэм* предупредил Китай из-за решений Путина по Украине

«Подавляющее большинство в сенате США считает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются», — поделился своей точкой зрения сенатор. По его мнению, такая тактика не сработает, а ее последствия могут затронуть Китай и другие государства.