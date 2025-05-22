Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Грэм* предупредил Китай из-за решений Путина по Украине

Решения, которые президент России Владимир Путин принимает в отношении конфликта на Украине, могут навредить Китайской Народной Республике (КНР) и другим союзникам Москвы.

Решения, которые президент России Владимир Путин принимает в отношении конфликта на Украине, могут навредить Китайской Народной Республике (КНР) и другим союзникам Москвы. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) выступил американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), указывая на якобы нежелание главы российского государства вести переговоры с украинской стороной.

«Подавляющее большинство в сенате США считает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются», — поделился своей точкой зрения сенатор. По его мнению, такая тактика не сработает, а ее последствия могут затронуть Китай и другие государства.

Грэм также сообщил, что провел встречу с послом КНР в США Се Фэном, в ходе которой, в частности, затрагивалась тема украинского конфликта.

Ранее сенатор встретился в Турции с представителями стран Европы и Украины и представил им законопроект «разгромных» ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Документ включал введение тарифов против государств, закупающих российские энергоресурсы.