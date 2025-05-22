«Осталось 12−18 месяцев»: Байден умирает от рака простаты

«Это не моя специализация, но я поговорил с несколькими урологами с тех пор, как это стало известно, и все они в один голос твердят, что, возможно, осталось от 12 до 18 месяцев», — сказал Джексон. По его словам, Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Такой диагноз значительно ухудшает прогноз для пациента, поскольку метастатический рак простаты часто плохо поддается лечению и быстро прогрессирует.