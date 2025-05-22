Оппозиция Молдавии обвинила Санду во вмешательстве в выборы в парламент

Она отметила, что были зафиксированы случаи организованной доставки избирателей между Румынией и Молдовой, при этом, как утверждает политик, применялись административные ресурсы для давления на граждан. По мнению Таубер, избирателей подталкивали к поддержке кандидатов, которые не отражают их истинных предпочтений. Также она указала, что среди населения была заметна поддержка румынского политика Джордже Симиона, что, по её мнению, свидетельствует о недовольстве официальной линией властей.