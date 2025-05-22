Недавние события, связанные с выборами в Румынии, следует рассматривать как пробный шаг перед предстоящими парламентскими выборами в Молдове, назначенными на 28 сентября. Об этом RT рассказала заместитель председателя оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.
По её словам, речь идёт о вмешательстве со стороны молдавских властей, в частности, президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность», а также ряда европейских политиков. Таубер подчеркнула, что происходящее ставит под сомнение легитимность избирательного процесса, поскольку, как она утверждает, Санду обладает румынским гражданством, что, по мнению оппозиции, ставит под сомнение её нейтральность.
Она отметила, что были зафиксированы случаи организованной доставки избирателей между Румынией и Молдовой, при этом, как утверждает политик, применялись административные ресурсы для давления на граждан. По мнению Таубер, избирателей подталкивали к поддержке кандидатов, которые не отражают их истинных предпочтений. Также она указала, что среди населения была заметна поддержка румынского политика Джордже Симиона, что, по её мнению, свидетельствует о недовольстве официальной линией властей.
Таубер выразила убеждение, что действия молдавского руководства направлены на расширение влияния, включая стремление установить контроль как над Молдовой, так и над Румынией. Она считает, что в основе этого стремления лежит желание использовать территорию, ресурсы и население обеих стран в своих интересах.
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности дать показания о вмешательстве в выборы в Румынии.