Новый президент Румынии высказался о перспективах помощи Украине

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил в интервью Financial Times, что Румыния продолжит помогать Украине и готова увеличить расходы на оборону для достижения новых целей НАТО, несмотря на рекордный дефицит бюджета.
Дан подтвердил свою поддержку увеличению расходов на оборону, отметив, что график будет согласован с США и другими союзниками. По его словам, Румыния готова довести расходы до 3,5% от ВВП, выделив дополнительно 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность.
Financial Times отмечает, что обещание увеличить расходы прозвучало в деликатный момент, так как дефицит бюджета Румынии достиг 9,3% ВВП в прошлом году, что является самым высоким показателем в ЕС.
Дан подчеркнул, что жители Румынии сделали выбор в пользу членства в ЕС и НАТО, а также подтвердили статус страны как преданного союзника Украины. По его словам, Бухарест будет «участвовать в европейских усилиях по взятию безопасности Украины в свои руки».
Читайте также: «Новый президент Румынии Дан высказался о страхе Макрона».