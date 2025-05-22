Новый президент Румынии высказался о перспективах помощи Украине

Дан подчеркнул, что жители Румынии сделали выбор в пользу членства в ЕС и НАТО, а также подтвердили статус страны как преданного союзника Украины. По его словам, Бухарест будет «участвовать в европейских усилиях по взятию безопасности Украины в свои руки».