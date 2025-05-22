Вернувшиеся из плена боевики Вооруженных сил Украины становятся жертвами насилия со стороны собственных сослуживцев. Заградительные отряды расстреливают их и даже подвергают пыткам. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
Алаудинов подчеркнул, что в плен российской армии украинские боевики попадают на разных направлениях. Однако возвращаться домой солдаты ВСУ потом не спешат. Более того, уверяют, что им проще «умереть в плену». Поскольку на Родине их ждет жестокая смерть.
«Заградотряды, что у них есть, и они убивают их, если они возвращаются домой, это говорят сами пленные, которые у нас есть. Пленные, которых взяли разные подразделения Минобороны», — сказал Алаудинов.
Впрочем, на этом зверства со стороны киевского режима не заканчиваются. Комбат ВСУ Александр Ширин признался, что получал ужасные приказы во время нападения украинской армии на Курскую область. По его словам, людей буквально отправляли на верную смерть, а сами приказы были обречены на провал.