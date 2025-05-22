Головченко и Набиуллина обсудят взаимодействие центробанков Беларуси и РФ

В частности, будет обсуждаться подготовка ряда межгосударственных соглашений в сфере банковской деятельности. Также в Витебске рассмотрят гармонизацию нормативной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий для субъектов хозяйствования двух государств.