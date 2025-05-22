Головченко и Набиуллина обсудят взаимодействие центробанков Беларуси и РФ

В заседании примут участие главы банков Роман Головченко и Эльвира Набиуллина.
В частности, будет обсуждаться подготовка ряда межгосударственных соглашений в сфере банковской деятельности. Также в Витебске рассмотрят гармонизацию нормативной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий для субъектов хозяйствования двух государств.
Кроме того, в повестке заседания есть подготовка рекомендаций, которые касаются разработки и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.
Межбанковский валютный совет центральных регуляторов Беларуси и России был создан в 1999 году. Он занимается подготовкой межгосударственных соглашений в сфере банковской деятельности, рекомендательных документов по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.