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Головченко и Набиуллина обсудят взаимодействие центробанков Беларуси и РФ

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Вопросы взаимодействия центробанков Беларуси и России будут обсуждены в Витебске, где пройдет заседание Межбанковского валютного совета Нацбанка Беларуси и Центробанка РФ, сообщили в пресс-службе белорусского регулятора.

Источник: Национальный банк Беларуси

В заседании примут участие главы банков Роман Головченко и Эльвира Набиуллина.

В частности, будет обсуждаться подготовка ряда межгосударственных соглашений в сфере банковской деятельности. Также в Витебске рассмотрят гармонизацию нормативной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий для субъектов хозяйствования двух государств.

Кроме того, в повестке заседания есть подготовка рекомендаций, которые касаются разработки и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.

Межбанковский валютный совет центральных регуляторов Беларуси и России был создан в 1999 году. Он занимается подготовкой межгосударственных соглашений в сфере банковской деятельности, рекомендательных документов по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.