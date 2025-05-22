Российские военные ударили по аэродрому в Полтавской области

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости заявил, что российские военные нанесли удар по аэродрому, который расположен в Полтавской области Украины.
Он уточнил, что украинские военные использовали этот аэродром для истребителей F-16.
«Сегодня утром был нанесен удар по аэродрому, который расположен неподалеку от Миргорода. По некоторым данным, со стороны аэродрома была детонация», — отметил Лебедев.
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