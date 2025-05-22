Лебедев: в Миргороде нанесен удар по аэродрому, использовавшемуся для F-16

В Полтавской области под удар попал аэродром, который использовался для истребителей F-16, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что удар по расположенному в Миргороде аэродрому был нанесен минувшей ночью.
«По некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома», — написал координатор подполья.
Напомним, в минувший вторник Минобороны РФ сообщило о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромах, а также об ударе по цеху, в котором производили дроны.