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Лебедев: в Миргороде нанесен удар по аэродрому, использовавшемуся для F-16

По словам координатора подполья, есть сведения о детонации в районе аэродрома.

Источник: Аргументы и факты

В Полтавской области под удар попал аэродром, который использовался для истребителей F-16, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удар по расположенному в Миргороде аэродрому был нанесен минувшей ночью.

«По некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома», — написал координатор подполья.

Напомним, в минувший вторник Минобороны РФ сообщило о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромах, а также об ударе по цеху, в котором производили дроны.