Свердловские депутаты отменили общественные обсуждения при застройке

Он подверг законопроект жесткой критике, отметив, что градостроительные вопросы вызывают повышенное внимание, и, чаще всего, с ними связаны протесты и социальная напряженность, если мнение жителей не учитывается. Депутат привел примеры, когда общественное мнение смогло остановить «беспредел бизнеса и чиновников»: мусорный полигон в Сысерти, исправительный центр ГУФСИН на Уктусе и использование межквартальных проездов в качестве парковки в микрорайоне Солнечный.