WSJ: Трамп отверг предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине

По словам источников WSJ, в ходе телефонного звонка американского президента с Макроном, Мерцем, Мелони и Стармером 18 мая Трамп также сообщил, что отправит госсекретаря США Марко Рубио и своего спецпосланника по Украине Кита Келлога на переговоры в Ватикане, которые могут начаться в середине июня. Однако 19 мая «не высказал готовности» по поводу роли США в этом процессе, пишет газета.