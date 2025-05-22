В МИД РФ объяснили, почему Зеленский не может подписать меморандум с Россией

В Кремле тогда добавили, что эти вопросы могут существенно осложнить переговорный процесс. При этом в Москве отметили, что на Украине могут быть представители власти другого уровня, которые не утратили легитимность в соответствии с конституцией страны, и с которыми можно вести переговоры.