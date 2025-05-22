В администрации Краснодара произошли кадровые перестановки

Андрей Измеров возглавил департамент внутренней политики. Ранее он руководил управлением по связям с общественностью. Андрей Измеров — кадровый военный, около 20 лет служил во внутренних войсках, затем работал в органах внутренних дел, был заместителем главы администрации Кропоткина. На различных административных должностях в Краснодаре работает с начала 2000-х годов.