Bloomberg: страны G7 продолжат поддержку Украины

Однако окончательное решение G7 о продлении «существенной поддержки» еще не утверждено. Как отметил Клингбайль, странам предстоит урегулировать несколько моментов до достижения договоренностей. При этом он выразил «осторожный оптимизм» относительно достижения консенсуса, пишут «Ведомости».
21 мая американский лидер Дональд Трамп заявил о несогласии с исключением России из G8: если бы остальные члены объединения не исключили Россию, то, скорее всего, военного конфликта на Украине удалось бы избежать. Во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой он выразил мнение, что сохранение членства России в «Большой восьмерке» было бы более правильным решением.