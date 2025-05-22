Bloomberg: страны G7 продолжат поддержку Украины

21 мая американский лидер Дональд Трамп заявил о несогласии с исключением России из G8: если бы остальные члены объединения не исключили Россию, то, скорее всего, военного конфликта на Украине удалось бы избежать. Во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой он выразил мнение, что сохранение членства России в «Большой восьмерке» было бы более правильным решением.