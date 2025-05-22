Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: страны G7 продолжат поддержку Украины

Министры финансов стран G7 договорились о продолжать финансовую поддержку Украины в конфликте с РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Однако окончательное решение G7 о продлении «существенной поддержки» еще не утверждено. Как отметил Клингбайль, странам предстоит урегулировать несколько моментов до достижения договоренностей. При этом он выразил «осторожный оптимизм» относительно достижения консенсуса, пишут «Ведомости».

21 мая американский лидер Дональд Трамп заявил о несогласии с исключением России из G8: если бы остальные члены объединения не исключили Россию, то, скорее всего, военного конфликта на Украине удалось бы избежать. Во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой он выразил мнение, что сохранение членства России в «Большой восьмерке» было бы более правильным решением.

G7 сегодня — это США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Россия была частью этой группы до 2014 года, когда после присоединения Крыма ее исключили из состава участников.