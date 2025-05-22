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Лукашенко проведет встречу с вице-премьером Госсовета КНР

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Президент Республики Беларусь

Вице-премьер Госсовета КНР накануне прибыл с визитом в Беларусь. Он также является сопредседателем белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

В Минске уже состоялось шестое заседание этого комитета с участием первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова и Лю Гочжуна. По итогам заседания подписан ряд документов. В их числе меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики, протокол комиссии Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства науки и технологий КНР по определению флагманских проектов на 2025−2026 годы. В протоколе заседания межправкомитета закреплено намерение объявить 2026−2027 годы в белорусско-китайском сотрудничестве тематическими годами промышленной кооперации.