Лукашенко проведет встречу с вице-премьером Госсовета КНР

В Минске уже состоялось шестое заседание этого комитета с участием первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова и Лю Гочжуна. По итогам заседания подписан ряд документов. В их числе меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики, протокол комиссии Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства науки и технологий КНР по определению флагманских проектов на 2025−2026 годы. В протоколе заседания межправкомитета закреплено намерение объявить 2026−2027 годы в белорусско-китайском сотрудничестве тематическими годами промышленной кооперации.