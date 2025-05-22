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КС Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов президента

КИШИНЕВ, 22 мая — РИА Новости. Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство лидера националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона, требовавшего отменить результаты выборов президента, сообщается на сайте инстанции.

Источник: AP 2024

«На заседании 22 мая 2025 года Конституционный суд в рамках своих полномочий по вопросам соблюдения процедуры выборов президента Румынии рассмотрел ходатайство об отмене выборов президента Румынии во втором туре голосования 18 мая 2025 года, поданное Джордже-Николае Симионом. По итогам обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил ходатайство об отмене выборов как необоснованное», — говорится в релизе.

Решение окончательное, оно доводится до сведения Центрального избирательного бюро, подчеркнули в суде.

Симион в 20-страничной жалобе утверждал, что результаты второго тура были сфальсифицированы и на них сказалось влияние иностранного государства.

Второй тур выборов президента Румынии прошел 18 мая. По данным ЦИК, мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,60 процента, Симион — 46,40. Лидер AUR признал поражение.

Незадолго до голосования Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в голосование. По его словам, французский посол ездил по всей Румынии, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Париж отверг эти обвинения.

Президента Румынии избрали со второй попытки. Первая состоялась в декабре прошлого года: тогда во второй тур вышли независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94 процента, и прозападный политик Елена Ласкони с 19,18 процента. Но Конституционный суд отменил итоги голосования из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.