КС Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов президента

Президента Румынии избрали со второй попытки. Первая состоялась в декабре прошлого года: тогда во второй тур вышли независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94 процента, и прозападный политик Елена Ласкони с 19,18 процента. Но Конституционный суд отменил итоги голосования из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.