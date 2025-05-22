Рубио: российский меморандум о мирном соглашении поможет добиться прогресса на переговорах

В своем выступлении он отметил, что мир должен быть устойчивым и нельзя допустить, чтобы через несколько лет начался новый конфликт. «Для того, чтобы обеспечить такой мир, необходимо участие в переговорах обеих сторон, и обе стороны должны пойти на уступки», — цитирует Рубио «Интерфакс».