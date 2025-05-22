Рубио: российский меморандум о мирном соглашении поможет добиться прогресса на переговорах

В своем выступлении он отметил, что мир должен быть устойчивым и нельзя допустить, чтобы через несколько лет начался новый конфликт. «Для того, чтобы обеспечить такой мир, необходимо участие в переговорах обеих сторон, и обе стороны должны пойти на уступки», — цитирует Рубио «Интерфакс».
Госсекретарь США указал, что Дональд Трамп стремится, чтобы обе стороны конфликта принимали активное участие в переговорах.
Рубио рассказал, что Москва занимается подготовкой документа — меморандума о мире, который «затем может привести к более широким переговорам и окончательному урегулированию».
Госсекретарь заявил, что США обязательно ознакомятся с содержанием документа, и выразил надежду, что его конструктивные положения позволят достичь прогресса. В противном случае, по словам Рубио, у Трампа будут другие варианты действий, но предпочтительнее, чтобы этого не произошло.
Рубио также предупредил, что Конгресс США рассматривает возможность введения новых, еще более жестких санкций против России, чем те, которые может ввести президент. Он добавил, что американские законодатели могут «потерять терпение», если стороны не придут к соглашению о прекращении огня.