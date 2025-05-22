Лукашенко: Беларусь является надежным другом Китая и рассчитывает на развитие стратегических отношений

«Мы живем в довольно сложное, противоречивое время. Часто задумываемся, кто же у нас друг, кто уже перестал быть другом, кто по ту сторону баррикад разместился. Но вы должны знать, и я уверен, что вы это хорошо знаете, что Беларусь является надежным другом Китая и китайского народа. Не только потому, что это сложное время и оно не простое для нашей экономики прежде всего. А потому, что мы с вами уже не первое десятилетие выстраиваем открытые дружеские отношения. Будьте уверены, что здесь, в центре Европы, у вас есть надежные друзья, которые готовы содействовать не только нашим отношениям, но и решению тех больших вопросов, которые перед собой ставит Китайская Народная Республика, реализуя прежде всего (инициативу. — Прим. БЕЛТА) “Пояс и Путь” по многим направлениям. Мы никогда вас не подводили и не подведем», — сказал глава государства.