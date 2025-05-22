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Посольства Израиля после убийства в США усилят меры безопасности

Израильский МИД увеличит уровень защиты дипломатических представительств по всему миру после убийства двух служащих посольства в Вашингтоне. Соответствующее распоряжение сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как пишет The Times of Israel, политик выразил соболезнования родным и близким погибших в США сотрудников дипломатического ведомства. Нетаньяху осудил убийство и заявил, что это «ужасающий акт антисемитизма».

«Я распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру», — приводит слова премьер-министра «Интерфакс».

Сотрудники посольства Израиля в Вашингтоне были убиты 21 мая. Они участвовали в мероприятии Американского еврейского комитета в Еврейском музее столицы США. На выходе из учреждения культуры их расстрелял неизвестный. Подозреваемого в убийстве задержали. Полиция назвала его имя — Элиас Родригес. После ареста он выкрикивал лозунги: «Свободу Палестине» и объяснил, что «сделал это ради Газы».

Расследование инцидента поручили полиции и сотрудникам объединенной оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом.

Президент США Дональд Трамп после инцидента опубликовал комментарий в соцсети. Политик назвал убийство «ужасным, основанным на антисемитизме». Он добавил, что ненависти и радикализму нет места в США.