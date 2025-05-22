Посольства Израиля после убийства в США усилят меры безопасности

Как пишет The Times of Israel, политик выразил соболезнования родным и близким погибших в США сотрудников дипломатического ведомства. Нетаньяху осудил убийство и заявил, что это «ужасающий акт антисемитизма».
«Я распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру», — приводит слова премьер-министра «Интерфакс».
Сотрудники посольства Израиля в Вашингтоне были убиты 21 мая. Они участвовали в мероприятии Американского еврейского комитета в Еврейском музее столицы США. На выходе из учреждения культуры их расстрелял неизвестный. Подозреваемого в убийстве задержали. Полиция назвала его имя — Элиас Родригес. После ареста он выкрикивал лозунги: «Свободу Палестине» и объяснил, что «сделал это ради Газы».
Расследование инцидента поручили полиции и сотрудникам объединенной оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом.
Президент США Дональд Трамп после инцидента опубликовал комментарий в соцсети. Политик назвал убийство «ужасным, основанным на антисемитизме». Он добавил, что ненависти и радикализму нет места в США.