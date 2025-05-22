Посольства Израиля после убийства в США усилят меры безопасности

Сотрудники посольства Израиля в Вашингтоне были убиты 21 мая. Они участвовали в мероприятии Американского еврейского комитета в Еврейском музее столицы США. На выходе из учреждения культуры их расстрелял неизвестный. Подозреваемого в убийстве задержали. Полиция назвала его имя — Элиас Родригес. После ареста он выкрикивал лозунги: «Свободу Палестине» и объяснил, что «сделал это ради Газы».