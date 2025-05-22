В Самаре назвали сроки завершения строительства станции метро «Театральная»

В губдуме сегодня, 22 мая, прошло пленарное заседание. В его рамках вице-губернатор Михаил Смирнов ответил на вопрос о сроках стройки «Театральной». Об этом сообщает ГТРК Самара.
Вопрос задали депутаты учреждения. Смирнов отметил, что на данный момент сроком конца строительства значится 2027 год.
Всего на постройку станции потратят 19 миллиардов рублей. В бюджете на 2026 год уже предусмотрены для этого средства.
Недавно стало известно, что сумма на возведение «Театральной» возросла еще на 700 миллионов рублей, в отличие от начального варианта.
Также, в Самаре вскрылся факт мошенничества на проекте «Оздоровление Волги».
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