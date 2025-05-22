Олжас Бектенов обозначил задачу НУХ «Байтерек» по финансированию реального сектора экономики на 8 трлн тенге

Одна из приоритетных задач, которая сейчас холдингом реализуется — это финансирование реального сектора экономики. Из 8 трлн тенге, которые запланированы для инвестирования в экономику, на реализацию ряда очень важных индустриальных, инфраструктурных проектов в стране, освоение приближается уже к 2 трлн тенге. Темпы неплохие с учетом того, что строительный сезон только вошел в активную фазу. Я бы хотел акцентировать внимание на необходимости четкой, слаженной работы всех дочерних структур «Байтерек». Эта задача непростая в нынешней ситуации, но мы свои обязательства выполним. Холдинг, я уверен, при условии выполнения государством своих обязательств по докапитализации, выполнит задачу по финансированию экономики на 8 трлн.