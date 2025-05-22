Лю Гочжун: отношения Китая и Беларуси демонстрируют положительную динамику развития

По его словам, Беларусь можно по праву назвать неизменным другом Китая и китайского народа. Он отметил, что это первый его визит в нашу страну, но и до поездки он был осведомлен о ее развитии, успехах в плане экономического продвижения, улучшения благосостояния людей, роста профессионализма и кадрового потенциала государства. Отдельно вице-премьер отметил симпатию белорусов к китайскому народу, которой он был приятно впечатлен.