Лю Гочжун: отношения Китая и Беларуси демонстрируют положительную динамику развития

В первую очередь высокий гость поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и передал Александру Лукашенко дружеский привет и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина.
Лукашенко: Беларусь является надежным другом Китая и рассчитывает на развитие стратегических отношений Лукашенко подчеркнул ключевую роль Си Цзиньпина в развитии белорусско-китайского сотрудничества.
«В последние годы китайско-белорусские отношения демонстрируют очень положительную динамику развития и вышли на беспрецедентно высокий уровень всепогодного всестороннего стратегического партнерства, — подчеркнул Лю Гочжун. — Это стало возможным, конечно, прежде всего благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран. Это также является отличным результатом постоянного укрепления политического взаимодоверия, наращивания взаимовыгодного сотрудничества и укрепления двустороннего взаимодействия на международной арене».
По его словам, Беларусь можно по праву назвать неизменным другом Китая и китайского народа. Он отметил, что это первый его визит в нашу страну, но и до поездки он был осведомлен о ее развитии, успехах в плане экономического продвижения, улучшения благосостояния людей, роста профессионализма и кадрового потенциала государства. Отдельно вице-премьер отметил симпатию белорусов к китайскому народу, которой он был приятно впечатлен.
Обращаясь к Александру Лукашенко, Лю Гочжун подчеркнул: «Под вашим руководством Беларусь достигла очень впечатляющих успехов по всем направлениям национального развития. Будучи хорошим другом и партнером вашей страны, Китай этому только рад».
Вице-премьер Государственного совета Китая рассказал, что накануне состоялось конструктивное плодотворное заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Оно было нацелено на то, чтобы реализовать в практической плоскости важные договоренности, достигнутые на высшем уровне. По его словам, в результате проведенной совместной работы стороны подписали ряд документов и достигли «немаловажных договоренностей, а также обозначили дальнейшие конкретные направления двустороннего практического сотрудничества». Лю Гочжун обратил отдельное внимание на профессионализм и ответственный подход к работе белорусских коллег, что очень впечатлило китайскую сторону.
Как сообщалось, 21 мая в Минске состоялось шестое заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству с участием первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова и Лю Гочжуна. По итогам заседания подписан ряд документов. В их числе меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики, протокол комиссии Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства науки и технологий КНР по определению флагманских проектов на 2025−2026 годы. В протоколе заседания межправкомитета закреплено намерение объявить 2026−2027 годы в белорусско-китайском сотрудничестве тематическими годами промышленной кооперации.