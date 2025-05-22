Лукашенко подчеркнул ключевую роль Си Цзиньпина в развитии белорусско-китайского сотрудничества

«Мы вас в Беларуси приветствуем не только как высокое должное лицо, но прежде всего как посланца дружественно нам китайского народа, великого китайского государства. Вы несете ответственность за белорусско-китайские отношения, точно так, как наш вице-премьер Снопков отвечает за это направление. Должен сказать, что благодаря вам мы значительно продвинулись в наших отношениях в конкретных направлениях. Для начала мы встречаемся с многими государствами и подписываем меморандумы, соглашения о намерениях. А с вами мы уже давно реализуем конкретные контракты. И в этом большая заслуга вас и ваших коллег», — отметил белорусский лидер.
Наряду с этим Александр Лукашенко подчеркнул огромный личный вклад Си Цзиньпина в развитие отношений: «Все сказанное мною нисколько не преуменьшает заслуги председателя КНР, моего великого давнего друга Си Цзиньпина. Если бы не тот поворот с приходом его к руководству партией и государством, то, наверное, этих бы достижений не было и, возможно, мы бы с вами сегодня не встречались».
Вице-премьер Госсовета КНР накануне прибыл с визитом в Беларусь. Он также является сопредседателем белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
В Минске уже состоялось шестое заседание этого комитета с участием первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова и Лю Гочжуна. По итогам заседания подписан ряд документов. В их числе меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики, протокол комиссии Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства науки и технологий КНР по определению флагманских проектов на 2025−2026 годы. В протоколе заседания межправкомитета закреплено намерение объявить 2026−2027 годы в белорусско-китайском сотрудничестве тематическими годами промышленной кооперации.