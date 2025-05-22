Лукашенко подчеркнул ключевую роль Си Цзиньпина в развитии белорусско-китайского сотрудничества

«Мы вас в Беларуси приветствуем не только как высокое должное лицо, но прежде всего как посланца дружественно нам китайского народа, великого китайского государства. Вы несете ответственность за белорусско-китайские отношения, точно так, как наш вице-премьер Снопков отвечает за это направление. Должен сказать, что благодаря вам мы значительно продвинулись в наших отношениях в конкретных направлениях. Для начала мы встречаемся с многими государствами и подписываем меморандумы, соглашения о намерениях. А с вами мы уже давно реализуем конкретные контракты. И в этом большая заслуга вас и ваших коллег», — отметил белорусский лидер.