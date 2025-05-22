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Бывший прокурор Кировской области назначен в свердловское правительство

Бывший прокурор Кировской области Андрей Оборок назначен директором Департамента противодействия коррупции Свердловской области.

Врио губернатора Денис Паслер подписал соответствующий указ.

Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, Андрей Оборок приступит к своим обязанностям 22 мая.

Андрей Оборок родился в городе Шадринск Курганской области. Окончил Свердловский юридический институт. Начинал карьеру помощником прокурора Кургана. Был прокурором столицы Зауралья, заместителем прокурора Челябинской и Свердловской областей.

С 2020 по 2025 год возглавлял прокуратуру Кировской области.

Ранее пост директора Департамента противодействия коррупции занимал Ильхам Ширалиев. Он покинул пост весной текущего года.

«МК-Урал» писал в 2019 году, что Андрей Оборок назначен на должность заместителя прокурора Свердловской области. Ранее он занимал аналогичный пост в Челябинской области.

В прокуратуре Свердловской области занимался вопросами надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, вопросами экстрадиции, отдела по рассмотрению писем и приему граждан и так далее.