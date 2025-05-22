Бывший прокурор Кировской области назначен в свердловское правительство

Врио губернатора Денис Паслер подписал соответствующий указ.
Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, Андрей Оборок приступит к своим обязанностям 22 мая.
Андрей Оборок родился в городе Шадринск Курганской области. Окончил Свердловский юридический институт. Начинал карьеру помощником прокурора Кургана. Был прокурором столицы Зауралья, заместителем прокурора Челябинской и Свердловской областей.
С 2020 по 2025 год возглавлял прокуратуру Кировской области.
Ранее пост директора Департамента противодействия коррупции занимал Ильхам Ширалиев. Он покинул пост весной текущего года.
«МК-Урал» писал в 2019 году, что Андрей Оборок назначен на должность заместителя прокурора Свердловской области. Ранее он занимал аналогичный пост в Челябинской области.
В прокуратуре Свердловской области занимался вопросами надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, вопросами экстрадиции, отдела по рассмотрению писем и приему граждан и так далее.