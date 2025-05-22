Губернатор Калининградской области провел личный прием граждан

В Озёрском округе, в посёлке Садовое, будет построен модульный Дом культуры. Для реализации проекта уже подготовлен типовой план, а местная администрация выделит необходимый земельный участок. Параллельно с этим в текущем году планируется провести ремонтные работы на автомобильном мосту через реку Мысовую.
В Славском округе, в посёлке Ржевское, губернатор поручил обеспечить стабильную работу существующего фельдшерско-акушерского пункта и ускорить строительство нового медицинского учреждения. В следующем году в посёлке появится современная многофункциональная детская площадка, рассчитанная на ребят разных возрастов.
В Багратионовском округе, в посёлке Партизанское, к новому учебному году запланирован масштабный ремонт местной школы. В рамках работ будет обновлена крыша здания, отремонтированы учебные кабинеты и приведена в порядок подъездная дорога.
Все принятые решения направлены на комплексное развитие территорий и повышение качества жизни жителей отдаленных населенных пунктов Калининградской области.