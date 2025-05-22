Губернатор Калининградской области провел личный прием граждан

В Озёрском округе, в посёлке Садовое, будет построен модульный Дом культуры. Для реализации проекта уже подготовлен типовой план, а местная администрация выделит необходимый земельный участок. Параллельно с этим в текущем году планируется провести ремонтные работы на автомобильном мосту через реку Мысовую.