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Лукашенко проводит кадровый четверг

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Кадровый день проводит в четверг белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Назначений сегодня ожидают более 20 человек.

В списке — 26 человек!

уточняется в сообщении

Первые в списке — руководители местных органов власти. Кроме того, изменения коснутся президентской Администрации, Совмина и других структур.