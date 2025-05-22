Лукашенко проводит кадровый четверг

Назначений сегодня ожидают более 20 человек.
В списке — 26 человек!
Первые в списке — руководители местных органов власти. Кроме того, изменения коснутся президентской Администрации, Совмина и других структур.
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Кадровый день проводит в четверг белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Назначений сегодня ожидают более 20 человек.
В списке — 26 человек!
Первые в списке — руководители местных органов власти. Кроме того, изменения коснутся президентской Администрации, Совмина и других структур.