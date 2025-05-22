В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента

Помимо этого Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы для борьбы с избирательной коррупцией. Также в стране закрыли многие неугодные СМИ, предоставляющие отличную от правящей власти точку зрения на политические события в республике.