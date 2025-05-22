В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента

«Бойкот заседания — наш протест против авторитарных методов власти и демонстрация солидарности с жителями Гагаузии и (главой региона. — Прим. ред.) Евгенией Гуцул. Мы призываем к законности, уважению демократических принципов и конструктивному диалогу», — уточнили там.
В блоке отметили, что участие в законотворческом процессе в парламенте теряет смысл, когда власть систематически нарушает закон и игнорирует принципы правового государства.
«Пример — незаконное удержание под домашним арестом башкана (главы. — Прим. ред.) Гагаузии Евгении Гуцул. Правящее большинство использует парламент для продвижения собственных интересов, игнорируя нужды граждан. Заседания превратились в формальность, где решения принимаются без учета мнения оппозиции и населения», — указали в политсиле.
Депутаты блока «Победа» периодически бойкотируют заседания парламента Молдавии из-за игнорирования парламентским большинством инициатив оппозиции или из-за отсутствия в повестке проектов, отвечающих интересам жителей республики.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против некоторых оппозиционных политиков завели уголовные дела.
Помимо этого Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы для борьбы с избирательной коррупцией. Также в стране закрыли многие неугодные СМИ, предоставляющие отличную от правящей власти точку зрения на политические события в республике.