Лукашенко проводит кадровый день 22 мая, когда ожидается 26 назначений

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день 22 мая, в четверг, когда ожидается 26 назначений. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении подчеркивается, что кадровые назначения объемные и очень интересные. В телеграм-канале обратили внимание, что в списке на назначение 26 человек.
«Кадровые повороты, которых вы точно не ожидаете! Максимально знакомые имена-фамилии и неожиданные решения», — пишет «Пул Первого».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко указал на упущения в наведении порядка в Беларуси: «Разруха не в клозетах, а в головах».
Вместе с тем Лукашенко сказал чиновникам про возможный неприятный разговор перед Новым годом: «Бардак полный, разговор будет жестокий».
Кстати, синоптики предупредили про сильные дожди и до +26 в Беларуси 22 мая.