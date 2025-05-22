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Лукашенко проводит кадровый день 22 мая, когда ожидается 26 назначений

Лукашенко 22 мая, в четверг, проводит кадровый день.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день 22 мая, в четверг, когда ожидается 26 назначений. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении подчеркивается, что кадровые назначения объемные и очень интересные. В телеграм-канале обратили внимание, что в списке на назначение 26 человек.

«Кадровые повороты, которых вы точно не ожидаете! Максимально знакомые имена-фамилии и неожиданные решения», — пишет «Пул Первого».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко указал на упущения в наведении порядка в Беларуси: «Разруха не в клозетах, а в головах».

Вместе с тем Лукашенко сказал чиновникам про возможный неприятный разговор перед Новым годом: «Бардак полный, разговор будет жестокий».

Кстати, синоптики предупредили про сильные дожди и до +26 в Беларуси 22 мая.