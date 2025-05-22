Рамафоса рассказал Трампу, как в ЮАР Зеленского «учили миру»

Глава Южноафриканской республики в ответ рассказал о госте из Киева. Он отметил, что Зеленского во время визита ознакомили с тезисами учений первого президента ЮАР и Лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы. Рамафоса добавил, что одна из рекомендаций Манделы для лидеров стран и политиков — добиваться мира без условий, с помощью обсуждений.