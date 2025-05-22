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Рамафоса рассказал Трампу, как в ЮАР Зеленского «учили миру»

Президенты США и ЮАР Дональд Трамп и Сирил Рамафоса во время переговоров в Вашингтоне обсудили визит Владимира Зеленского в Южную Африку в апреле. Рамафоса уточнил, что украинского лидера ознакомили с принципами достижения мира Нельсона Манделы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Трансляция встречи политиков в Белом доме велась в прямом эфире. Во время беседы Трамп вспомнил, что общался с Зеленским по телефону, когда он был в Южной Африке. Тогда политик поинтересовался: «Какого черта он делает в ЮАР?»

Глава Южноафриканской республики в ответ рассказал о госте из Киева. Он отметил, что Зеленского во время визита ознакомили с тезисами учений первого президента ЮАР и Лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы. Рамафоса добавил, что одна из рекомендаций Манделы для лидеров стран и политиков — добиваться мира без условий, с помощью обсуждений.

Трамп и его команда заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине. Вашингтон взял на себя роль посредника между Москвой и Киевом. 16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. Следующая встреча, по версии Wall Street Journal, может пройти в Ватикане в июне.

19 мая Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. По итогам разговора российский лидер заявил, что РФ будет работать над меморандумом, который станет фундаментом для формирования мирного договора с Украиной.