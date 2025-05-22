Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер поделился успехами аграриев Южного Урала с Москвой

Губернатор Челябинской области в ходе рабочей поездки в Москве встретился с заместителем правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Они обсудили вопросы развития аграрной сферы, реализацию сельхоз программ, нацпроектов и посевную кампанию на Южном Урале.

Источник: Вечерний Челябинск

Основной приоритет для аграриев в нашем регионе — твёрдые сорта пшеницы. Для промышленников предоставляются субсидии и льготы на приобретение удобрений и средств для защиты растений. По словам Алексея Текслера, на поддержку аграриев направили уже больше 700 млн рублей. До конца месяца планируется направить 129 млн рублей субсидий на помощь растениеводам.

В 2025 году ожидается урожай в размере 2 млн тонн зерна и 260 тысяч тонн масличных культур. Уже отлично показали себя реализованные в области животноводства проекты. По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года производство яиц выросло на 3,5% (на 19 млн штук), а мяса птицы — на 1,5% (на 1,2 тысячи тонн).

На разные живодноводческие проекты заложен бюджет в 8,9 млрд рублей. Крупные суммы выделены на строительство племенного репродуктора, а также развитие свино- и птицеводства и производства молока.