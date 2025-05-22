Текслер поделился успехами аграриев Южного Урала с Москвой

В 2025 году ожидается урожай в размере 2 млн тонн зерна и 260 тысяч тонн масличных культур. Уже отлично показали себя реализованные в области животноводства проекты. По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года производство яиц выросло на 3,5% (на 19 млн штук), а мяса птицы — на 1,5% (на 1,2 тысячи тонн).