Текслер поделился успехами аграриев Южного Урала с Москвой

Основной приоритет для аграриев в нашем регионе — твёрдые сорта пшеницы. Для промышленников предоставляются субсидии и льготы на приобретение удобрений и средств для защиты растений. По словам Алексея Текслера, на поддержку аграриев направили уже больше 700 млн рублей. До конца месяца планируется направить 129 млн рублей субсидий на помощь растениеводам.
В 2025 году ожидается урожай в размере 2 млн тонн зерна и 260 тысяч тонн масличных культур. Уже отлично показали себя реализованные в области животноводства проекты. По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года производство яиц выросло на 3,5% (на 19 млн штук), а мяса птицы — на 1,5% (на 1,2 тысячи тонн).
На разные живодноводческие проекты заложен бюджет в 8,9 млрд рублей. Крупные суммы выделены на строительство племенного репродуктора, а также развитие свино- и птицеводства и производства молока.