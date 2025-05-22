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Лукашенко сказал местным органам власти не обижать белорусов

Лукашенко сказал местным органам власти не обижать людей.

Источник: Комсомольская правда

22 мая президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день. Ожидается 26 назначений.

Кадровые назначения ожидаются объемные и очень интересные, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко, обращаясь к будущим руководителям местных органов власти сказал, что все начинается от них.

«Вы ответственны за развитие промышленности и сельского хозяйства. Как делать, как решать, вы знаете. Нужно действовать», — цитирует Лукашенко «Пул Первого».

Белорусский президент подчеркнул:

«Действуйте более решительно, приводите свои территории в порядок, не обижайте людей».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко указал на упущения в наведении порядка в Беларуси: «Разруха не в клозетах, а в головах».

Вместе с тем Лукашенко сказал чиновникам про возможный неприятный разговор перед Новым годом: «Бардак полный, разговор будет жестокий».

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