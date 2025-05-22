Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе очередного брифинга.

Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения, взаимодействие в рамках которого строится на принципах равенства, доверия и уважения, учета интересов каждого участника.

сказала она

Дипломат отметила, что Евразийский экономический союз стал важным игроком на международной арене: об этом свидетельствует сеть его международных контактов.

Она включает в себя соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном, а также непреференциальное соглашение с Китаем и более 80 меморандумов о сотрудничестве по линии наднационального органа Союза — Евразийской экономической комиссии. Захарова также подчеркнула активное взаимодействие ЕАЭС с государствами-наблюдателями Узбекистаном, Кубой и Ираном.

Поздравляем с наступающим Днем ЕАЭС, благодарим коллег из стран Союза и Евразийской экономической комиссии за плодотворное взаимодействие. Нацелены на дальнейшее раскрытие экономического потенциала, наращивание и укрепление интеграции на благо населения и бизнеса наших стран.

заключила официальный представитель МИД РФ

Напомним, что решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.