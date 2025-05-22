Захарова: Сегодня ЕАЭС — пример успешного интеграционного объединения

Она включает в себя соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном, а также непреференциальное соглашение с Китаем и более 80 меморандумов о сотрудничестве по линии наднационального органа Союза — Евразийской экономической комиссии. Захарова также подчеркнула активное взаимодействие ЕАЭС с государствами-наблюдателями Узбекистаном, Кубой и Ираном.