Лукашенко сказал, в чем для Беларуси ключевая роль Си Цзиньпина

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая, в четверг, во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном сказал, в чем для Беларуси ключевая роль главы КНР Си Цзиньпина, передает БелТА.
Александр Лукашенко, обращаясь к вице-премьеру Госсовета КНР, заметил:
— Мы вас в Беларуси приветствуем не только как высокое должное лицо, но прежде всего как посланца дружественно нам китайского народа, великого китайского государства.
Президент добавил, что Лю Гочжун несет ответственность за отношения Беларуси и Китая так же, как и вице-премьер Беларуси Николай Снопков, отвечающий за данное направление. По словам главы государства, именно благодаря вице-премьеру Госсовета КНР удалось значительно продвинуться в отношениях между двумя странами в конкретных направлениях.
— Для начала мы встречаемся с многими государствами и подписываем меморандумы, соглашения о намерениях. А с вами мы уже давно реализуем конкретные контракты. И в этом большая заслуга вас и ваших коллег, — уточнил Лукашенко.
Глава государства акцентировал внимание на огромный личный вклад со стороны председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в развитие отношений.
— Все сказанное мною нисколько не преуменьшает заслуги председателя КНР, моего великого давнего друга Си Цзиньпина. Если бы не тот поворот с приходом его к руководству партией и государством, то, наверное, этих бы достижений не было и, возможно, мы бы с вами сегодня не встречались, — подчеркнул президент Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день 22 мая, когда ожидается 26 назначений.
Ранее Лукашенко указал на упущения в наведении порядка в Беларуси: «Разруха не в клозетах, а в головах».
Вместе с тем Лукашенко сказал чиновникам про возможный неприятный разговор перед Новым годом: «Бардак полный, разговор будет жестокий».