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Лукашенко сказал, в чем для Беларуси ключевая роль Си Цзиньпина

Лукашенко объяснил, в чем для Беларуси заключается ключевая роль Си Цзиньпина.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая, в четверг, во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном сказал, в чем для Беларуси ключевая роль главы КНР Си Цзиньпина, передает БелТА.

Александр Лукашенко, обращаясь к вице-премьеру Госсовета КНР, заметил:

— Мы вас в Беларуси приветствуем не только как высокое должное лицо, но прежде всего как посланца дружественно нам китайского народа, великого китайского государства.

Президент добавил, что Лю Гочжун несет ответственность за отношения Беларуси и Китая так же, как и вице-премьер Беларуси Николай Снопков, отвечающий за данное направление. По словам главы государства, именно благодаря вице-премьеру Госсовета КНР удалось значительно продвинуться в отношениях между двумя странами в конкретных направлениях.

— Для начала мы встречаемся с многими государствами и подписываем меморандумы, соглашения о намерениях. А с вами мы уже давно реализуем конкретные контракты. И в этом большая заслуга вас и ваших коллег, — уточнил Лукашенко.

Глава государства акцентировал внимание на огромный личный вклад со стороны председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в развитие отношений.

— Все сказанное мною нисколько не преуменьшает заслуги председателя КНР, моего великого давнего друга Си Цзиньпина. Если бы не тот поворот с приходом его к руководству партией и государством, то, наверное, этих бы достижений не было и, возможно, мы бы с вами сегодня не встречались, — подчеркнул президент Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день 22 мая, когда ожидается 26 назначений.

Ранее Лукашенко указал на упущения в наведении порядка в Беларуси: «Разруха не в клозетах, а в головах».

Вместе с тем Лукашенко сказал чиновникам про возможный неприятный разговор перед Новым годом: «Бардак полный, разговор будет жестокий».