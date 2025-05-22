Лукашенко сказал, в чем для Беларуси ключевая роль Си Цзиньпина

— Все сказанное мною нисколько не преуменьшает заслуги председателя КНР, моего великого давнего друга Си Цзиньпина. Если бы не тот поворот с приходом его к руководству партией и государством, то, наверное, этих бы достижений не было и, возможно, мы бы с вами сегодня не встречались, — подчеркнул президент Беларуси.