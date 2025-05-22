Кондратьев: Летом в Краснодарском крае трудоустроят 27 тысяч школьников

«Многие подростки хотят найти работу в свободное от учебы время. Мы создаем для них такую возможность — планируем трудоустроить 27 тысяч школьников. Они смогут работать в учреждениях образования, культуры, молодежной политики и спорта, а также на предприятиях сельского хозяйства, ЖКХ, в сфере туризма и курортов», — отметил Кондратьев.