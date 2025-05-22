Кондратьев: Летом в Краснодарском крае трудоустроят 27 тысяч школьников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о запуске программы трудоустройства для старшеклассников во время летних каникул.
«Многие подростки хотят найти работу в свободное от учебы время. Мы создаем для них такую возможность — планируем трудоустроить 27 тысяч школьников. Они смогут работать в учреждениях образования, культуры, молодежной политики и спорта, а также на предприятиях сельского хозяйства, ЖКХ, в сфере туризма и курортов», — отметил Кондратьев.
За счет краевого бюджета школьники получат дополнительную финансовую поддержку. В рамках программы «Содействие занятости населения» на эти цели выделено 45 миллионов рублей. За две недели работы подростки могут заработать около 12 тысяч рублей.
Для подачи заявки через сайт необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».