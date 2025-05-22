ЗакС Петербурга призвал усилить контроль за мигрантами-зайцами

Контролеры-ревизоры регулярно фиксируют случаи безбилетного проезда. За первый квартал текущего года в Петербурге возбудили 3 483 дела об административных правонарушениях, на иностранных граждан пришлось 891 дело. За прошлый год оформлено 14,5 тыс. протоколов, из них 3,4 тыс. документов в отношении граждан других государств. К тому же у 243 нарушителей не было регистрации на территории России.