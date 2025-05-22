Дума ввела штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

Документ внесла в палату парламента группа депутатов в декабре прошлого года. В первом чтении он был принят в марте. Новой нормой дополняется Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, за продажу несовершеннолетнему безалкогольного тонизирующего напитка, в том числе энергетического, для граждан предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит до 200 тыс. рублей, а для юридических — до 500 тыс. рублей.
Рассматривать административные дела по таким нарушениям будут органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Сотрудники полиции смогут рассматривать дела при непосредственном обнаружении ими признаков административных правонарушений.
Норма должна вступить в силу со дня официального опубликования закона.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале подчеркнул, что важно защитить детей и уберечь их от потребления продукции, опасно влияющей на здоровье. «Вред здоровью ребенка от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других осложнений. Есть случаи, когда дети после приема таких напитков попадали в больницу в предынсультном состоянии», — отметил он.