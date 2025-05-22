Радий Хабиров рассказал о внешнеэкономических приоритетах Башкирии

Башкирия развивает торговые связи с более чем 100 странами. В первой десятке — Китай, Турция, Казахстан, Индия, Беларусь, Тунис, Узбекистан, Киргизия, Бразилия, ОАЭ. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот республики вырос на 6,4%. При этом экспорт в Бразилию вырос более чем в 10 раз, в Индию — почти в 6 раз. За этот же период республика заключила более 80 договоров о сотрудничестве с иностранными партнерами. В их числе — дорожные карты с Узбекистаном и Беларусью. При торгпредствах России в Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Турции, Китае, ОАЭ работают представительства Башкирии.
«Нашими главными приоритетами остаются реальные проекты — открытие новых производств, сервисных центров совместно с белорусскими, турецкими, казахстанскими, узбекистанскими, другими нашими партнёрами. Серьезное внимание уделяем развитию экспорта — в республике работает Центр поддержки экспорта, который помогает нашим предпринимателям выходить на внешние рынки. Мы постоянно организуем за рубежом бизнес-миссии, которые возглавляю я или премьер-министр нашего Правительства. Проводим конгрессные мероприятия. Реализуем совместные с другими странами проекты в сфере образования, туризма и других», — написал Радий Хабиров.
Это лишь часть большой системной работы, которую ведет республика на международном направлении. Большую помощь в налаживании внешних связей региону оказывает министерство иностранных дел России. Радий Хабиров поблагодарил МИД за эту важную поддержку.