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Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 в быстром режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.», — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе.