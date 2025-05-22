Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной

«Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.», — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе.