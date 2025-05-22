СМИ: встречи в Овальном кабинете с Трампом становятся испытанием на прочность для мировых лидеров

В среду Трамп принимал в Овальном кабинете президента ЮАР Сирила Рамафосу. Встреча в Овальном кабинете была объявлена как шанс восстановить напряженные отношения между США и ЮАР, особенно после введения Трампом торговых пошлин и выдворения из США посла ЮАР Ибрагима Расула на фоне обвинений в геноциде белых южноафриканцев.
Как отмечает Reuters, прием, который транслировали многие телеканалы, начался достаточно радушно: президенты обсудили гольф и Рамафоса сообщил Трампу, что привез ему в подарок книгу о гольфе и гольф-полях в ЮАР весом в 14 килограмм. Однако встреча быстро переросла в перепалку из-за утверждений о геноциде африканеров (белых потомков голландских и французских поселенцев) и убийствах буров (белых фермеров) в ЮАР. Трамп показал присутствующим несколько видео, в которых звучал призыв «убить бура» и были показаны захоронения белых фермеров в стране, а также несколько фотографий с убийствами белых южноафриканцев, пишет The Washington Post. В какой-то момент Трамп указал на присутствовавшего на встрече и молчавшего Илона Маска — выходца из ЮАР — и сказал: «Это то, чего хотел Илон». При этом он добавил, что не хочет вовлекать Маска в дискуссию о дискриминации белого населения ЮАР.
Винсент Магвенья, пресс-секретарь Рамафосы, позднее заявил южноафриканской телекомпании Newzroom Afrika, что «было видно, что президента Рамафосу провоцируют».
Вчерашняя пресс-конференция Трампа и Рамафосы напомнила о «публичной порке» Владимира Зеленского в Овальном кабинете в конце февраля. Однако, в отличие от Зеленского, Рамафосе, который, как полагает Reuters, вряд ли ожидал такого политического «спектакля», удалось сохранить самообладание до конца встречи. Он признал, что в стране существуют проблемы с преступностью, но отметил, что жертвами становятся как белые, так и чернокожие жители страны.
Рамафоса, в отличие от Зеленского, был внимателен и спокоен, пытаясь опровергнуть «доказательства» Трампа и воздержаться от прямого вызова или критики президента США. Он даже пытался шутить: «Мне жаль, что у меня нет самолета, который я мог бы вам подарить». Трамп моментально парировал: «Я бы хотел, чтобы он у вас был. Я бы его принял». Это несколько разрядило обстановку в Овальном кабинете, считает WP.
Кроме того, в отличие от Зеленского, которого выставили из Белого дома сразу после перепалки в Овальном кабинете, Рамафоса остался на обед и встречу с Трампом «за закрытыми дверями», которая, по его словам, прошла «очень хорошо».
Встречи Зеленского и Рамафосы с Трампом, по версии Bloomberg, были самыми драматичными, но не первыми, когда американский президент принимал гостей только для того, чтобы спровоцировать их и вызвать конфронтацию. Во время визита премьер-министра Ирландии Михола Мартина Трамп сказал, что его страна была в числе тех, кто использовал США в своих интересах. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился в поместье Трампа в Мар-а-Лаго в попытке заключить торговое перемирие, однако его усилия были встречены насмешками: Трамп назвал его «губернатором Трюдо» и заявил, что Канада должна согласиться стать 51-м штатом США.
Это, по мнению Reuters, может затруднить укрепление связей с друзьями и партнерами, интерес к которым также проявляет главный соперник США — Китай. Британскому агентству вторит Bloomberg, считая, что «неуклюжая дипломатия Трампа» еще больше отдаляет страны от США.