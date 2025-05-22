СМИ: встречи в Овальном кабинете с Трампом становятся испытанием на прочность для мировых лидеров

Как отмечает Reuters, прием, который транслировали многие телеканалы, начался достаточно радушно: президенты обсудили гольф и Рамафоса сообщил Трампу, что привез ему в подарок книгу о гольфе и гольф-полях в ЮАР весом в 14 килограмм. Однако встреча быстро переросла в перепалку из-за утверждений о геноциде африканеров (белых потомков голландских и французских поселенцев) и убийствах буров (белых фермеров) в ЮАР. Трамп показал присутствующим несколько видео, в которых звучал призыв «убить бура» и были показаны захоронения белых фермеров в стране, а также несколько фотографий с убийствами белых южноафриканцев, пишет The Washington Post. В какой-то момент Трамп указал на присутствовавшего на встрече и молчавшего Илона Маска — выходца из ЮАР — и сказал: «Это то, чего хотел Илон». При этом он добавил, что не хочет вовлекать Маска в дискуссию о дискриминации белого населения ЮАР.