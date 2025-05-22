Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: встречи в Овальном кабинете с Трампом становятся испытанием на прочность для мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп в среду вновь продемонстрировал, что готов использовать Овальный кабинет, исторически предназначавшийся для почетного приема иностранных сановников, чтобы смущать мировых лидеров из менее могущественных стран и подставлять им подножки в вопросах, на которых они «зациклились».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В среду Трамп принимал в Овальном кабинете президента ЮАР Сирила Рамафосу. Встреча в Овальном кабинете была объявлена как шанс восстановить напряженные отношения между США и ЮАР, особенно после введения Трампом торговых пошлин и выдворения из США посла ЮАР Ибрагима Расула на фоне обвинений в геноциде белых южноафриканцев.

Как отмечает Reuters, прием, который транслировали многие телеканалы, начался достаточно радушно: президенты обсудили гольф и Рамафоса сообщил Трампу, что привез ему в подарок книгу о гольфе и гольф-полях в ЮАР весом в 14 килограмм. Однако встреча быстро переросла в перепалку из-за утверждений о геноциде африканеров (белых потомков голландских и французских поселенцев) и убийствах буров (белых фермеров) в ЮАР. Трамп показал присутствующим несколько видео, в которых звучал призыв «убить бура» и были показаны захоронения белых фермеров в стране, а также несколько фотографий с убийствами белых южноафриканцев, пишет The Washington Post. В какой-то момент Трамп указал на присутствовавшего на встрече и молчавшего Илона Маска — выходца из ЮАР — и сказал: «Это то, чего хотел Илон». При этом он добавил, что не хочет вовлекать Маска в дискуссию о дискриминации белого населения ЮАР.

После такого приема многие решили, что Трампа хорошо подготовили ко встрече, а Рамафоса попал в западню.

Винсент Магвенья, пресс-секретарь Рамафосы, позднее заявил южноафриканской телекомпании Newzroom Afrika, что «было видно, что президента Рамафосу провоцируют».

Вчерашняя пресс-конференция Трампа и Рамафосы напомнила о «публичной порке» Владимира Зеленского в Овальном кабинете в конце февраля. Однако, в отличие от Зеленского, Рамафосе, который, как полагает Reuters, вряд ли ожидал такого политического «спектакля», удалось сохранить самообладание до конца встречи. Он признал, что в стране существуют проблемы с преступностью, но отметил, что жертвами становятся как белые, так и чернокожие жители страны.

Рамафоса, в отличие от Зеленского, был внимателен и спокоен, пытаясь опровергнуть «доказательства» Трампа и воздержаться от прямого вызова или критики президента США. Он даже пытался шутить: «Мне жаль, что у меня нет самолета, который я мог бы вам подарить». Трамп моментально парировал: «Я бы хотел, чтобы он у вас был. Я бы его принял». Это несколько разрядило обстановку в Овальном кабинете, считает WP.

Кроме того, в отличие от Зеленского, которого выставили из Белого дома сразу после перепалки в Овальном кабинете, Рамафоса остался на обед и встречу с Трампом «за закрытыми дверями», которая, по его словам, прошла «очень хорошо».

Подобные «западни» перед камерами являются худшим вариантом событий для мировых лидеров, поскольку, как подчеркивают многие зарубежные издания, это последнее, на что они рассчитывают во время визитов в Белый дом.

Встречи Зеленского и Рамафосы с Трампом, по версии Bloomberg, были самыми драматичными, но не первыми, когда американский президент принимал гостей только для того, чтобы спровоцировать их и вызвать конфронтацию. Во время визита премьер-министра Ирландии Михола Мартина Трамп сказал, что его страна была в числе тех, кто использовал США в своих интересах. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился в поместье Трампа в Мар-а-Лаго в попытке заключить торговое перемирие, однако его усилия были встречены насмешками: Трамп назвал его «губернатором Трюдо» и заявил, что Канада должна согласиться стать 51-м штатом США.

Беспрецедентное использование Трампом Овального кабинета в подобных целях может побудить иностранных лидеров дважды подумать, прежде чем принимать его приглашения и подвергнуться риску публичного унижения.

Это, по мнению Reuters, может затруднить укрепление связей с друзьями и партнерами, интерес к которым также проявляет главный соперник США — Китай. Британскому агентству вторит Bloomberg, считая, что «неуклюжая дипломатия Трампа» еще больше отдаляет страны от США.