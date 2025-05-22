Le Monde: Сенат США ждет разрешения Трампа ввести санкции против России

Сенат США планирует усилить давление на Россию в связи с отсутствием подвижек в переговорном процессе. По данным Le Monde, влияние на американских сенаторов оказал телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, который не привел к прекращению огня. Однако пока неизвестно, будет ли вынесен текст законопроекта на голосование. Лидер республиканцев, обладающих большинством в Сенате, ждет указаний из Белого дома, говорится в публикации.